Madeira promove ‘emprego verde’ junto de jovens desempregados

Amanhã, dia 10 de Setembro, a AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira e o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) promovem uma sessão de informação dirigida aos jovens NEET (não estudam, não trabalham nem se encontram a frequentar formação).

A sessão decorre no âmbito do projecto YENESIS, ‘Rede de Emprego Jovem para a Sustentabilidade Energética em Ilhas’, desenvolvido pela AREAM, com o cofinanciamento do programa EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

O projecto tem por objectivo combater o desemprego jovem através da promoção do emprego verde, nas áreas da eficiência energética, energias renováveis, turismo sustentável e mobilidade sustentável, envolvendo parceiros da Noruega, Espanha, Chipre, Grécia, Estónia, Itália, Croácia e Portugal.

A sessão de informação, convocada pelo IEM, junta jovens com idade compreendida entre os 25 e 29 anos, formação profissional ou académica com potencial de empregabilidade nas áreas do projecto, domínio da língua inglesa e elegibilidade para realizar Estágio Profissional ou Projovem (Experiência Garantia ou Estágio Garantia).

Posteriormente, será seleccionado um grupo de jovens que irão participar nas seguintes etapas: workshop sobre as áreas temáticas do projecto e inovação empresarial, visita de estudo à Noruega, experiência profissional de um mês num dos países parceiros do projecto e experiência profissional de seis meses em entidades públicas e privadas da RAM.

A sessão decorre no auditório do IEM, pelas 10 horas.