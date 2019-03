Madeira presente nas IX Jornadas Florestais da Macaronésia em Cabo Verde

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) representará a Madeira nas IX Jornadas Florestais da Macaronésia, que decorrerão de 27 a 29 de Março, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, mais precisamente na Cidade Velha, declarada pela UNESCO, em 2009, como Património Mundial da Humanidade.

As Jornadas Florestais, que se realizam a cada dois anos, em rotação entre as regiões do espaço biogeográfico da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde), decorrerão sob o lema ‘Por uma Floresta mais resiliente às Alterações Climáticas’.

Segundo a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, o principal objectivo destas jornadas é responder aos desafios relacionados com a gestão e o planeamento da área florestal, que podem ser resumidos em três eixos: desertificação, incêndios florestais e riscos adicionais das alterações climáticas; planeamento, gestão, conservação e biodiversidade; e aproveitamentos florestais, uso público e práticas de adaptação da floresta às alterações climáticas.

A Madeira far-se-á representar por uma comitiva de 10 técnicos, liderada pelo presidente do IFCN, que apresentará o trabalho feito a nível regional no âmbito da gestão florestal, particularmente na prevenção e mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Os seis Planos de Gestão Florestal, que se encontram em fase de consulta pública, e que foram antecipados em dois anos pelo actual executivo, são um dos bons exemplos que a Região levará a Cabo Verde, dada a sua importância para o planeamento das áreas de gestão pública da nossa floresta. Para além disso, a gestão das áreas protegidas, com foco na Reserva Natural das Selvagens, recentemente distinguidas com mais um prémio internacional de prestígio, a par do trabalho realizado na prevenção dos riscos de incêndios florestais, onde se dará conta das reflorestações, do controlo de invasoras e da reabilitação dos Postos Florestais e das Torres de Vigilância, serão temas de abordagem necessária, dada a importância que assumem.

A aposta na manutenção e diversificação da rede de percursos pedestres recomendados, e os recentes investimentos realizados em infraestruturas de apoio ao caminhante, serão apresentados como outros bons exemplos de compatibilização da fruição dos espaços naturais, com as necessidades da população e de um crescente segmento de turismo, indo, assim, ao encontro de um dos propósitos das Jornadas Florestais, que está relacionado com a gestão da carga e o envolvimento dos cidadãos na preservação dos ecossistemas.