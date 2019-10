Madeira participou em Encontro Internacional do Projecto Erasmus+

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM) esteve presente, entre os dias 8 e 10 de Outubro, num encontro internacional no âmbito do projecto Erasmus+ ReTraVaSSEV ‘Recognition, Training and Validation of Soft Skills for Employability of Vulnerable Groups’, em Bruxelas.

Este projecto, que teve início em Dezembro de 2017, dinamizado na Madeira pelo Centro Qualifica do IQ, IP-RAM, estabeleceu como principais objectivos o desenvolvimento de um conjunto de seis soft skills (aprender a aprender, atendimento ao público, comunicação intercultural, gestão de conflitos, motivação e trabalho em equipa) com grupos vulneráveis, para melhorar as condições de empregabilidade e permitir uma melhor integração social, assim como a criação de instrumentos que permitissem a validação dessas competências.

Neste contexto, a parceria entre a Bélgica, Chipre, Holanda, Portugal, Macedónia e Suécia resultou num conjunto de instrumentos de trabalho, nomeadamente o Estudo Preliminar, o Manual de Ferramentas e os Instrumentos de Validação, disponíveis para consulta no site skillsforyou.eu.