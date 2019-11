Madeira leva produtos regionais ao Bazar Diplomático que decorre em Lisboa

Os produtos tradicionais da Madeira, como o Vinho Madeira e o bolo de mel, as bolachas e biscoitos da Fábrica Santo António e os novos produtos da Quinta Pedagógica dos Prazeres são algumas das iguarias que podem ser provadas e adquiridas em Lisboa, na 35.ª edição do Bazar Diplomático, que se realiza hoje e amanhã, no centro de Congressos de Lisboa.

As mulheres dos Presidentes da Assembleia Legislativa, do Governo Regional e do Representante da República para a Madeira, representam a Região no pavilhão que foi concebido por Dino Gonçalves, arquitecto e designer de interiores madeirense para o Bazar Diplomático, uma espécie de ‘viagem à volta do mundo’ com a exposição de produtos e sabores dos cinco continentes, cujas receitas revertem a favor das instituições que apoiam as pessoas portadoras de doenças raras.

O evento solidário é organizado por cerca de 40 embaixadas, por Portugal Continental e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, com a colaboração da Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses.