Madeira já se encontra abrangida por Seguro Vitícola de Colheitas

A Madeira já se encontra abrangida pelo Seguro Vitícola de Colheitas e, com vista a divulgar junto dos viticultores esta ajuda, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) está a promover várias de sessões de esclarecimento sobre este assunto.

As próximas terão lugar amanhã (dia 24 de Maio) no Centro Cívico Estreito da Calheta e no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 10h30 e 15h30 respectivamente.

Este seguro tem como objectivo o pagamento de uma indeminização ao viticultor, na sequência da ocorrência de fenómenos climáticos adversos, que possam causar prejuízos na produção.

É elegível para a ajuda o montante total dos prémios de seguro (excluindo taxas) de uvas para vinho, até ao limite de 635 €/hectare. O valor da ajuda, varia entre os 50% e os 80% do montante elegível, de acordo com o tipo de contrato que o viticultor efectuar.