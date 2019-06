Madeira estará presente na Feira Internacional do Artesanato

A directora regional adjunta de Economia, Patrícia Dantas, em representação do Governo Regional da Madeira, participa amanhã, em Lisboa, na cerimónia de abertura da Feira Internacional do Artesanato, onde a Região está representada com um stand institucional.

O stand da Madeira ocorre sob a coordenação da INVEST MADEIRA e em parceria com a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira e da GESBA.

O evento, que é inaugurado amanhã pelo Presidente da República, é a maior feira de multiculturalidade da Península Ibérica, e a segunda na Europa, sendo, também por isso, uma importante montra das actividades económicas da Madeira e do Porto Santo nestes sectores.

Durante os nove dias da feira são esperados mais de cem mil visitantes, que terão a oportunidade de degustar inúmeros sabores e conhecer a cultura e tradições dos mais de 40 países presentes, representados em 600 expositores, dos quais 220 estrangeiros.