Madeira é terceira região com preços de venda e arrendamento de casas mais altos

Em Portugal, o preço médio anunciado de venda passou de 299.140€ no 2.º semestre de 2018 para 325.491€ no mesmo período de 2019. Já o preço médio anunciado de arrendamento passou de 1.283€ para 1.164€. Estes valores só são acompanhados (aliás, são empolados) pelos preços em Lisboa, tanto na compra como no arrendamento, Faro, na compra, e Porto no arrendamento.

Os dados foram calculados pelo número de anúncios publicados (oferta) de venda no Imovirtual, que aumentou 11%, enquanto o número de anúncios de arrendamento cresceu 73%.

Segundo o portal imobiliário, Aveiro foi o distrito com o maior crescimento de preço médio anunciado, passando de 179.490€ nos últimos seis meses de 2018 para 203.920€ no mesmo período de 2019 (+14%). No entanto, não se encontra entre os distritos mais caros para viver.

Esses são Lisboa (520.645€), Faro (429.573€) e Madeira (310.849€), que formam o Top-3 de distritos com preço médio de venda mais elevado. Por outro lado, Castelo Branco (118.827€), Beja (125.162€) e Guarda (135.113€) são os distritos que apresentam valores mais baixos. De referir que os únicos distritos/regiões autónomas que têm os preços mais altos que a média nacional são mesmo as duas primeiras, que pelo valor, contribuem para valores altos.

O mesmo se passa no arrendamento, só que aqui apenas a capital do país fica acima da média nacional. Ou seja, neste particular, Lisboa (1.532€), Porto (1.104€) e Madeira (890€) fecham o Top-3 das regiões com valor médio de arrendamento mais alto. Já Guarda (313€), Portalegre (348€) e Beja (424€) são os três distritos com valores mais baixos no que concerne a este indicador, frisa a Imovirtual.

Entre as regiões com valores mais elevados, o preço médio para compra na Madeira aumentou 5%, apenas melhor do que Faro, que foi o distrito que apresentou um menor crescimento do preço médio anunciado (+3%).

No que toca ao arrendamento, a Madeira teve uma quebra de 15%, igualmente apenas menos mal do que Faro, o distrito que reflecte um decréscimo de preço médio anunciado no segmento de arrendamento mais acentuado (-20%).