Madeira e Porto Santo com sete postos de emergência de combustível

A Região tem sete postos de abastecimento que integram a Rede Estratégica criada no âmbito do pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas.

Os postos ficam localizados em Câmara de Lobos, na Rua Padre Pita Ferreira n.º 152 com a marca REPSOL; no Funchal, na Via Rápida Cota 200 lado A, com a marca REPSOL; na Ribeira Brava, na Rua Comandante Camacho de Freitas, com a marca GALP; em São Vicente, no Sitio do Serrado, com a marca GALP; e em Santa Cruz, o único concelho com dois postos, um GALP junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e outro REPSOL no Sítio da Lombadinha. No Porto Santo, o posto GALP junto ao aeroporto é o que se enquadra na listagem definida pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

Feitas as contas, cinco concelhos da Região (Machico, Santana, Porto Moniz, Calheta e Ponta do Sol) não têm postos de emergência caso haja greve.

O ministro do Ambiente decretou ontem, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, 12 de Agosto, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento e que permite a constituição da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

No âmbito da REPA, foram estipulados 54 postos prioritários e 328 postos de acesso público.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética indicou ainda que, nos 328 postos abertos ao público, o volume máximo de gasolina ou gasóleo é de 15 litros.

Porém, a REPA só entrará em funcionamento a partir das zero horas de segunda-feira e caso a paralisação se mantenha.