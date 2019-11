Madeira agradecida à GNR pelo apoio nos casos de tragédia

Os agradecimentos dos representantes da Assembleia Legislativa da Madeira, Governo Regional e Câmara do Funchal à ajuda prestada pelos militares da GNR das tragédias do 11 de Fevereiro de 2010 e nos incêndios florestais de 2016 marcaram, esta tarde, as celebrações do centenário da presença daquela força de segurança no arquipélago.

O vice-presidente do parlamento, Victor Freitas, explicou que as gerações mais velhas conhecem a GNR como ‘Guarda Fiscal’ e lembrou a actuação desta no combate da pesca à bomba e na fiscalização da produção de aguardente, mas destacou que o seu papel, hoje, é mais amplo, abrangendo a fiscalização tributária e aduaneira, a fiscalização costeira e do mar territorial ou a protecção do ambiente. A intervenção dos militares vai mais longe e Victor Freitas sublinhou que “é bom contar” com a competência do grupo de protecção e socorro da GNR em situações como a aluvião de 2010 e os incêndios de 2016. A propósito desses dois eventos, também a vereadora Madalena Nunes destacou “o apoio fundamental, caracterizado pelo saber técnico e operacional”.

Sobre o mesmo assunto, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, reconheceu que “foi o trabalho de todos os agentes de protecção civil [incluindo os elementos da GNR] que permitiu controlar a situação”. A participação no Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) e o fornecimento de instalações para a EMIR funcionar no Porto Santo no Verão foram outros contributos da força de segurança destacados pelo governante e que justificaram o seu “mais profundo agradecimento”.

“A excelente colaboração” com as autoridades madeirenses foi confirmada pelo comandante territorial da GNR na Madeira, o coronel António Duarte Monteiro, que destacou o carácter eminentemente cultural das iniciativas destas celebrações do centenário. Esta tarde abriu a exposição fotográfica ‘100 Anos – 100 Fotos’ no átrio da autarquia funchalense, foi apresentado o livro infantil ‘ Guardoo – O Anjo da Guarda’ (a autora, Ana Sofia Cruz, é uma militar colocada no Porto Santo) e o quinteto de metais da Banda da GNR deu um concerto no Colégio dos Jesuítas. A par disto, a GNR distinguiu o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal com duas crestas pela colaboração prestada nestas celebrações, tendo as mesmas sido recebidas por Ricardo Miguel Oliveira e Madalena Nunes.