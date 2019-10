Madeira adquiriu 39 mil vacinas contra a gripe para a campanha de 2019

O Serviço de Saúde da Madeira adquiriu 39 mil vacinas contra a gripe, no valor de 400 mil euros, para a campanha de vacinação de 2019, que teve início em 14 de outubro, informou hoje o secretário regional do setor.

“Os nossos objetivos [para 2019] são melhorar a percentagem de adesão dos profissionais de saúde, melhorar a cobertura de vacinação na população com mais de 65 anos e melhorar também a percentagem de cobertura em todos os grupos de profissionais de risco”, disse Pedro Ramos.

O governante, que foi reconduzido no cargo no novo executivo de coligação PSD/CDS-PP, deslocou-se hoje ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, onde foi vacinado contra a gripe, juntando-se assim às 5.584 pessoas que já o fizeram desde o início da campanha no arquipélago.

“Eu, tal como no ano passado, vim cá para dar o exemplo, acompanhado pelo presidente da Proteção Civil [José Dias] e pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia [António Freitas Rodrigues], para chamar a atenção para a importância da vacinação”, disse.

Pedro Ramos explicou que em 2018 foram feitas mais de 100 mil inoculações da vacina contra a gripe, cobrindo 50% da população com idade igual ou superior a 65 anos e 43% dos profissionais de saúde.

“Temos objetivos para este ano e esses objetivos têm de ser atingidos, porque temos a certeza de que a nossa população está preocupada com a sua saúde, assim como o Governo Regional está preocupado com a saúde da sua população”, salientou.

Nos centros de saúde da Região Autónoma da Madeira a vacina é gratuita para cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, pessoas com doenças crónicas específicas e imunodeprimidas, grávidas, profissionais de saúde do setor público e bombeiros.

As vacinas são tetravalentes, com proteção contra quatro tipos de vírus da gripe - dois do tipo A e dois do tipo B - e estão também disponíveis nas farmácias comunitárias mediante prescrição médica, com comparticipação, sendo o custo direto para os utentes de cerca de sete euros.

Este ano, as autoridades regionais adquiriram 39 mil vacinas, mais 1.000 do que no ano passado.