Madeira acolhe esta semana reunião do projecto SMILE

O Funchal recebe amanhã e sexta-feira, dias 7 e 8 de Fevereiro, a 4.ª reunião de consórcio do projecto SMILE (SMart IsLand Energy Systems), com o principal objectivo de analisar a actividade dos primeiros 18 meses, bem como planear a actividade para o próximo período.

Nesta reunião participam os quatro parceiros da Madeira – ACIF, EEM, MITI e PRSMA, num total de 19 parceiros oriundos de seis países. Estará também presente a respectiva EU Project Office da Comissão Europeia.

A sessão de abertura está agendada para as 9 horas de amanhã, na sala de conferências ‘Clhau lounge’ do Hotel The Vine.

Projeto SMILE

O projeto SMILE é co-financiado pela Comissão Europeia, ao abrigo do programa Horizonte 2020 (Tópico LCE-02-2016 - Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system).

Neste projecto participam quatro entidades da Madeira (ACIF-CCIM, EEM, M-ITI e PRSMA), que têm estimado um orçamento total de 2,4 milhões para executar as actividades candidatadas.

Terá a duração de quatro anos, envolve 19 parceiros de seis países, e conta com um orçamento global de cerca de 14 milhões de euros.

O SMILE pretende testar diferentes soluções inovadoras, tecnológicas e não tecnológicas, em três ilhas Europeias (Madeira, Orkneys na Escócia e Samsø na Dinamarca), que são projectos-piloto para demonstração de redes eléctricas inteligentes, abrindo caminho para a sua introdução no mercado num futuro próximo.

As soluções são variadas e incluem integração de baterias, aquecimento, acumulação de energia hídrica, veículos eléctricos, armazenamento de energia em barcos e tarifas dinâmicas.

Cada piloto testará as soluções mais apropriadas para as especificidades locais.

A Madeira distingue-se das outras duas ilhas envolvidas, pelo facto de não ter qualquer ligação ao território continental, no que diz respeito ao abastecimento de energia (autonomia total).

Na Madeira o projecto-piloto tem ênfase particular na integração de microprodução de energia eléctrica, controlo de frequência na rede e smart charge para os veículos.

A ACIF é responsável pela coordenação do trabalho desenvolvido na Região, pela agregação da informação produzida, bem como o seu impacto no sector empresarial.

A componente científica está a cargo do M-ITI, responsável pela análise dos dados gerados a partir de inovadores contadores inteligentes (smart-meters), bem como das reacções dos utilizadores. A tecnologia de contagem é fornecida pela empresa Prsma e a EEM está encarregue da integração das tecnologias na rede eléctrica, prestando também todo o apoio técnico relacionado com as tecnologias de gestão da rede.