Madalena Nunes elogia trabalho dos voluntários

Madalena Nunes, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, elogiou o trabalho de todos os voluntários “que é discreto e diário, e por escolherem usar o seu tempo em prol dos outros, pois esse gesto faz toda a diferença na construção de uma sociedade mais justa, solidária e feliz”.

“Em situações limites, o voluntariado ajuda-nos a perceber até onde vai a nossa humanidade ou até mesmo como se pode perder essa mesma humanidade mesmo aqui ao pé de nós, no Funchal. O movimento do voluntariado pode influenciar o estabelecimento de agendas, a formulação de políticas ou a tomada de decisões. As voluntárias ou os voluntários exercem a cidadania ativa que tanta falta faz à democracia”, disse na abertura do V Encontro de Voluntários, dia em que se se assinala como Dia Internacional do Voluntariado.

Madalena Nunes concluiu enaltecendo o compromisso e a responsabilidade que caracterizam os voluntários.