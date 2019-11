Macedos Pirotecnia vai receber um milhão de euros pelo fogo da passagem de ano

Foi dos últimos actos de Paula Cabaço, enquanto secretária regional do Turismo e Cultura. No dia 10 de Outubro assinou, em nome da Região, um contrato com a Macedos Pirotecnia para a ‘realização do espectáculo de fogo-de-artifício para as festas de passagem de ano de 2019/2020’. Pelo espectáculo, a Região vai pagar um milhão e 48 mil euros.

O contrato resulta de um concurso público a que concorreram, além da entidade vencedora, a empresas G.J.R - Pirotecnia e Explosivos, S.A; Rhodes Entertainment, LDA; Pirotecnia Minhota, LDA, e LusoEvents – Produções Multimédia, Lda.

O contrato seguiu para apreciação do Tribunal de Contas e produz efeitos após ao visto.