Luís Montenegro vem à Madeira apresentar Cláudia Aguiar como mandatária

O candidato à liderança nacional do PSD, Luís Montenegro, estará na Madeira esta quinta e sexta-feira.

Montenegro irá apresentar a sua candidatura aos militantes do PSD Madeira, depois de amanhã, pelas 19h, no Hotel do Castanheiro, no Funchal.

Uma sessão de esclarecimento, aberta a todos os militantes, que servirá para o candidato apresentar o seu projecto para o PSD Nacional, assim como, as suas grandes ideias para o País. Uma sessão onde terá também a oportunidade para junto dos militantes do PSD na Região, apresentar Cláudia Monteiro de Aguiar, deputada ao Parlamento Europeu, como sua mandatária na Madeira.

Segundo a candidatura de Luís Montenegro “a Cláudia Monteiro de Aguiar representa os valores que nos indentificam: competência, empenho, humildade e frontalidade”.

“Tem defendido Portugal e as suas Regiões em áreas cruciais para o desenvolvimento da Economia, como o Turismo, o Mar, Transportes. É por isso uma honra poder contar com a Cláudia como nossa mandatária”, refere a candidatura de Luís Montenegro.