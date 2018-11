Loja do Cidadão investe 200 mil euros em actualização tecnológica

A Loja do Cidadão da Madeira propõe-se gastar até 205 mil euros mais IVA em “actualização tecnológica, inovação e evolução funcional do sistema informático de gestão de filas de espera”.

Tendo em conta o valor da adjudicação, a Loja do Cidadão recorreu à contratação por concursos público, cujo aviso foi publicado na semana passada em Diário da República.

O procedimento está dividido em dois lotes: “a) Lote 1 - Actualização tecnológica, inovação e evolução funcional do sistema informático de gestão de filas de espera da Loja do Cidadão da Madeira; e b) Lote 2 - Fornecimento de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para o Datacenter do Helpdesk da Loja do Cidadão da Madeira. Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis ; Aquisição de Serviços.”

O concurso ainda está a decorrer.