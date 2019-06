Livro ‘Museus Parceiros na Educação e Formação’ apresentado esta quarta-feira

O Salão Nobre da Junta de Freguesia de Machico recebe amanhã, dia 12 de Junho, pelas 16 horas, a apresentação do livro ‘Museus Parceiros na Educação e Formação’, da autoria de José António Freitas Campos.

Esta obra com o título ‘Museus Parceiros na Educação e Formação’, reporta as preocupações das investigações desenvolvidas ao longo de mais de 20 anos e suas conclusões em dois estudos, um a nível de Mestrado e outro de Doutoramento ambos em Ciências da Educação.

Os estudos foram centrados nos museus e nas suas relações com as instituições educativas e formativas no sentido de apurar em que medida os museus podem contribuir para a educação e a formação dos públicos visitantes daqueles, também sobre qual o potencial educativo e formativo do estabelecimento de parcerias educativas entre essas instituições e qual o alcance da criação da figura do mediador de comunicação museológica entre professores, alunos e museólogos.

Estes estudos trazem um novo olhar sobre o museu enquanto suporte dinamizador de uma acção educadora e formadora.