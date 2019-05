Lido abre época balnear com pavimento novo

Através da sua página de Facebook, a FrenteMar Funchal (FMF) revela que as obras de beneficiação e renovação do Lido arrancam hoje, dia 22 de Maio, obedecendo a rigorosos critérios de segurança e elevados padrões de qualidade, de acordo não só com as exigências e características da localização do complexo balnear, junto da orla costeira funchalense, mas atendendo também às condições do clima habituais para esta altura do ano.

“A intervenção, de carácter imperativo e inadiável, implicará um importante e necessário investimento financeiro, estando programada para duas fases, a primeira das quais com duração estimada de duas semanas, período durante o qual o Lido deverá permanecer encerrado”, refere.

Já na segunda fase, adiantou que os trabalhos a executar estarão limitados a áreas específicas marginais, facto que irá possibilitar a abertura do Lido, embora de forma condicionada, até à conclusão total da obra.

“A administração da Frente MarFunchal (FMF) alerta desde já para o caráter estimado dos prazos de execução, dependentes das condições meteorológicas (chuva e/ou entrada de água do mar), uma vez que os materiais aplicados não poderão estar sujeitos a água ou humidade durante a aplicação e secagem”, diz, afirmando que “lamentando o incómodo que esta intervenção possa causar, a FMF conta com a compreensão dos utentes, residentes e visitantes, certa de que o desconforto terá o retorno que todos desejam e merecem”.