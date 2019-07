Lesados Banif criticam ‘Polígrafo’ e apresentam queixa à ERC

A Associação de Lesados do Banif (ALBOA) considera que o site ‘Polígrafo’, que se anuncia especialista em investigar notícias falsas e verdadeiras, “publicou online e difundiu pela SIC uma notícia tendenciosa e falsamente fundamentada sobre o papel da TVI na falência daquele banco, concluindo abusivamente pela de-responsabilização daquela estação televisiva”.

A ALBOA questiona em comunicado “a oportunidade da notícia e os critérios editoriais da mesma”, bem como “formaliza queixa à ERC, Entidade Reguladora de Comunicação Social, contra o “Polígrafo” por este, sob a capa de imparcialidade, ter tirado e emitido conclusões sobre matérias não factuais e, como tal, subjetivas e interpretativas”.

Para a direcção da ALBOA a atitude do ‘Polígrafo’ é “tanto mais gravosa quanto corre neste momento em tribunal um processo de largos milhares de milhões de euros contra a TVI”, numa acção movida pela Comissão Liquidatária do Banif, em que a ALBOA constitui-se como assistente, tendo o processo merecido, entretanto, dedução de acusação pelo Ministério Público.

“Num momento que corre em tribunal o referido processo, num momento em que, após investigação judicial, o Ministério Público acusa a TVI de ter tido papel preponderante na falência do Banif, num momento em que, dois anos e meio depois da notícia da TVI ter sido emitida, o facto não tem qualquer relevância nem oportunidade noticiosa, o “Polígrafo” e o “Polígrafo-SIC” entendem ser importante “decretar” publicamente a “absolvição” da estação de televisão, ainda por cima com base em critérios não factuais. Como compreender tal iniciativa e tal atitude? Uma simples leviandade? Infelizes coincidências de obras do acaso? Tudo seria desculpável se a “brincadeira” não atingisse os legítimos interesses de muitos milhares de Lesados Banif (na sua esmagadora maioria pessoas desprotegidas e de fracos recursos) e não tivesse contornos criminais”, refere a ALBOA.

A Direcção da ALBOA garante que irá defender os seus associados, os lesados Banif perante “tão estranha atitude noticiosa, interpretativa, subjectiva e falaciosa, susceptível de provocar muitos graves danos ao legítimos interesses dos Lesados Banif”, reservando-se no direito de poder tomar ainda outras iniciativas no âmbito da Justiça.