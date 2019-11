‘Leão Dourado’ holandês dos mares regressa à Madeira de 14 a 18 de Novembro

Este navio-escola fez já escala no porto do Funchal, em Outubro de 2018, tendo sido o navio agenciado pela Transinsular Madeira, agente de navegação pertencente ao Grupo ETE.

Devido à excelente experiência da escala em Outubro de 2018 no FunchaL, a ‘Class Afloat’ decidiu reajustar o programa e incluir novamente a escala no porto do Funchal, desta feita como o ‘Parent port’ do semestre, ou seja, é o único porto do semestre em que a família poderá visitar os alunos a decorrer na Região.