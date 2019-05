Lançada petição para reabrir Estrada Ponta da Oliveira nos dois sentidos

Foi lançada uma petição pública online para que a Estrada Ponta da Oliveira, no Caniço, volte a funcionar nos dois sentidos de trânsito.

Desde o acidente com o autocarro com turistas alemães em 17 de Abril passado que a referida artéria está apenas com um sentido de trânsito (ascendente). Os promotores da petição consideram que esta situação prejudica os residentes na zona, sobretudo quando necessitam de entrar na via-rápida através do nó do Caniço de Baixo. Para seguirem pela via alternativa são obrigados a cumprir um percurso mais longo, que atravessa o centro da freguesia, local muitas vezes congestionado com a realização de eventos. Por ser mais demorado, tal trajecto pode “atrasar o auxílio (...) numa situação de urgência”.

Os peticionários consideram ainda que a reabertura ao trânsito da Estrada Ponta da Oliveira nos dois sentidos não coloca problemas de segurança, já que esta via não é diferente de tantas outras existentes na ilha. A esse propósito, um subscritor recorda: “O acidente ocorreu por falha mecânica do autocarro e não pelo motivo da estrada ser perigosa”.

O documento está disponível na plataforma de petições públicas e neste momento conta ainda com um número reduzido de subscritores.