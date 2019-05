Juíza analisa quatro pedidos de vítimas do Monte que querem levar Cafôfo a julgamento

O processo da queda da árvore do Monte entrou, ontem, na fase de instrução, com a juíza Susana Mão de Ferro a admitir os requerimentos de quatro vítimas ou seus familiares que pretendem que o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, seja levado a julgamento pela prática dos crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência. Foram igualmente admitidos os requerimentos dos arguidos Idalina Perestrelo (vereadora da CMF) e Francisco Andrade (chefe de divisão de espaços verdes), que pretendem o arquivamento do procedimento criminal na parte que lhes diz respeito.

Entretanto, a magistrada titular do Juízo de Instrução pediu esclarecimentos às partes sobre algumas diligências requeridas, como depoimentos de peritos e testemunhas ou relatórios solicitados. Só depois de realizados os actos de instrução, que vão decorrer nas próximas semanas ou meses, é que Susana Mão de Ferro vai determinar quem vai a julgamento.

Recorde-se que o Ministério Público requereu o julgamento dos arguidos Idalina Perestrelo e Francisco Andrade e o arquivamento do processo na parte referente ao arguido Paulo Cafôfo.