JSD feliz por aumentar número de militantes em todos os concelhos

O IV Conselho Regional da JSD congratulou-se, hoje, com “o aumento da militância em todos os concelhos” da Madeira ao longo do mandato dos actuais órgãos dirigentes e assumiu o compromisso de apresentar o seu contributo para as eleições legislativas regionais e nacionais.

“O Conselho Regional realçou a importância da juventude para o futuro democrático e para a defesa da Autonomia regional, numa altura em que a mesma se encontra ameaçada por aqueles que nada fizeram para esta conquista e desejam o regresso ao passado. Ficou, mais uma vez, reforçada a união e ainda maior vontade da JSD/M integrar o combate político que se segue até Uutubro, com duas eleições para vencer, enquanto estrutura fundamental do partido”, lê-se na nota com as conclusões do encontro, assinada pelo presidente da Mesa do Conselho Regional, Teodósio Faria.

O líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, esteve presente na iniciativa realizada na sede da Rua dos Netos. Aos jovens do seu partido, o dirigente máximo regional disse contar com eles na defesa dos interesses da população da Madeira e do Porto Santo, lembrando que a Região é hoje “o resultado do trabalho, da persistência e da coragem de duas gerações social-democratas que não tiveram medo de lutar em nome do progresso, do desenvolvimento e da autonomia, contra o centralismo e os centralistas de Lisboa”.