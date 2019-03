JPP quer mais intervenção do Governo Regional no Centro de Saúde da Ribeira Brava

O Juntos pelo Povo (JPP) entende que o Centro de Saúde da Ribeira Brava precisa de mais recursos humanos e materiais para benefício da população e pede ao Governo Regional uma “maior aposta”.

“Constatamos a necessidade de contratar mais 3 ou 4 médicos, para que se possa prestar um serviço ainda melhor, atendendo a que os médicos estão a trabalhar acima dos seus limites”, sublinhou o deputado Paulo Alves, referindo-se também “à falta de assistentes administrativos, um assunto para o qual o JPP já havia alertado o Governo Regional.

Na visita efectuada esta manhã ao centro de saúde, os deputados do JPP constataram ainda a “falta de recursos materiais”, como equipamentos de diagnóstico. “Esta Zona Oeste não tem um equipamento de raio x, nem São Vicente, nem Ribeira Brava, nem Calheta e todas as situações têm de ser reencaminhadas para o hospital”, alertou.

O facto de as urgências funcionarem até às 23 horas, obrigando a uma deslocação ao hospital no Funchal, após esse horário, também gera alguma preocupação e tem gerado algumas queixas por parte dos residentes.

Segundo dados obtidos pelo JPP, em 2018, cerca de 26 mil utentes recorreram a este centro de saúde para os serviços entre as 8 e as 23 horas. “Se estivesse aberto durante a noite, este número seria maior e as pessoas não teriam de recorrer tanto ao Funchal, até porque neste momento o centro de saúde da Calheta foi deslocado para os Prazeres”, salientou Paulo Alves.

Outra constatação tem a ver com a vinda de lusodescendentes para a Região, muitos para a zona da Ribeira Brava, que fez aumentar para cerca de 3 mil o número de utentes que recorrem a uma consulta de recurso Situação que demonstra a “necessidade de ter mais médicos para dar uma melhor resposta aos utentes deste centro de saúde”, salientou o deputado.