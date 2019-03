JP Madeira escreve a Jerónimo de Sousa sobre Democracia, Coreia do Norte e Venezuela

Face às declarações publicadas no dia 18 de Março no Observador, em que Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do Partido Comunista Português, afirma “que a Coreia do Norte ser ou não uma ditadura é uma questão de opinião” e juntando a isso, a sua anterior e pública carta de apoio a Nicolás Maduro, a JP - Juventude Popular da Madeira, estrutura política juvenil do CDS-PP Madeira, escreveu um e-mail, enviando um link de um website onde se podem encontrar definições de Democracia e os princípios em que esta se baseia. No mesmo email, sugerem também a leitura da Constituição da República Portuguesa e ainda a Carta dos Direitos Humanos.

Através de um comunicado de imprensa, a JP Madeira justifica o envio deste e-mail por considerar “grave que um líder de um partido Português não saiba definir Democracia”. Considerando ainda que “esta situação é particularmente preocupante quando todos os dias chegam cá a Portugal, e em especial à Madeira, novos casos de Luso-venezuelanos, que fogem de um regime apoiado pelo PCP”.

A Juventude Popular da Madeira afirma que escreveu este email “em nome de todos os milhares de madeirenses que, na Venezuela, ainda sofrem com o colapso de um regime que mata, oprime, reprime e explora todo um povo e em nome de vários outros milhares de madeirenses, que na Madeira, sofrem ao ver o sofrimento pelo que passam os seus familiares na Venezuela”.

Foi por esse motivo que a JP Madeira considerou importante ajudar o Secretário-Geral do PCP a saber definir aquilo que é a Democracia e Estado de Direito no século XXI e reafirmou que “um regime Democrático e de Estado de Direito não mata e nem persegue líderes da oposição e nem controla os meios de comunicação como acontece na Coreia do Norte e na Venezuela”.