Jorge carvalho e Amílcar Gonçalves visitaram as obras do ‘liceu’ do Porto Santo

Depois de Miguel Albuquerque e Pedro Calado, presidente e vice-presidente do Governo Regional, terem visitado as obras de requalificação da Escola Professor Francisco Freitas Branco, esta segunda-feira, foi a vez de os secretários da Educação e Equipamentos e Infraestruturas, Jorge Carvalho e Amilcar Gonçalves, verem ‘in loco’ as instalações do estabelecimento escolar.

Acompanhados pelo director regional para Administração Púbica do Porto Santo, Jocelino Velosa, o presidente da edilidade, Idalino Vasconcelos, o deputado do PSD, Bernardo Caldeira, e ainda outras entidades locais, responsáveis pela obra, a visita foi demorada e serviu, igualmente, para contactos com professores, alunos e auxiliares da referida escola secundária.

Para o secretário da Educação, Jorge Carvalho, a profunda remodelação desta escola “serve para melhorar as condições de trabalho, quer dos alunos, professores e auxiliares”, reflectindo-se no ensino e no processo de aprendizagem.

Para o governante, as obras do liceu são “um compromisso que Governo Regional tinha assumido com os porto-santenses. “Estamos a cumprir e a criar todas as condições para a ilha fique valorizada do ponto de visita dos equipamentos educativos”, realçou.

Já o secretário regional dos Equipamento e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, disse que esta foi” uma intervenção profunda de reabilitação estrutural e, até funcional, de maneira geral desta escola”.

O governante do executivo de Miguel Albuquerque salientou “que havia alguns desafios muito interessantes ao ponto de se colocar no início da obras a demolição integral da infraestrutura, mas felizmente não se optou por essa solução e está bem à vista que o resultado final está ser muito positivo”.

Quanto a durabilidade das obras da escola, Amílcar Gonçalves disse que “todos elementos estruturais que precisavam de reabilitação e reforço foram intervencionados, as questões térmicas e acústicas foram estudadas ao pormenor, de forma profunda”.

De salientar que obras para a segunda fase já começaram e deverão estar concluídas no mês de Julho.