Jorge Carvalho distinguiu Conselheiros da Diáspora com a medalha comemorativa dos 600 anos

Reconhecendo o empenho, a dedicação e a proximidade com que vêm exercendo funções junto das suas comunidades, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, distinguiu os Conselheiros da Diáspora Madeirense com a medalha comemorativa dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

Desta forma, agora que se aproxima o final do mandato destes Conselheiros, o governante com a tutela das Comunidades Madeirenses quis agradecer e manifestar o reconhecimento do Governo Regional por todo o trabalho desenvolvido desde que tomaram posse, em 2016.

Recorde-se que os Conselheiros têm como missão não apenas apoiar as comunidades na Diáspora, mas também prestar informação e aconselhar o Governo Regional na definição de políticas para o sector. Ora, apesar de Jorge Carvalho ter acompanhado de forma próxima as principais comunidades madeirenses, através de visitas, e do estabelecimento de contactos com emigrantes e instituições, a verdade é que o trabalho desenvolvido pelos Conselheiros é essencial, uma vez que, localmente, ajudam na resolução de constrangimentos que afectam a vida das diversas comunidades.

O reconhecimento foi feito aos membros presentes no Conselho da Diáspora Madeirense, que decorreu esta sexta-feira na Secretaria Regional. Os restantes Conselheiros receberão medalhas idênticas.

Na ocasião, os Conselheiros enfatizaram a assinalável participação e a qualidade dos trabalhos do Fórum Madeira Global 2019. Foram ainda abordadas as principais preocupações e necessidades de cada uma das comunidades representadas no Conselho.