João Pedro Vieira: “José, quando tiveres candidata e lugar, entra no debate sobre as Eleições Europeias. Até lá, trabalha...”

Humor com humor se paga. Depois da reacção irónica mas igualmente mordaz do secretário-geral do PSD-Madeira que esta tarde reagiu à entrevista da candidata Sara Cerdas ao DIÁRIO e que na qual referiu que Paulo Cafôfo era o seu “ídolo” ou “referência” na política, João Pedro Vieira, secretário-geral do PS-M, respondeu na mesma moeda ao seu homólogo: “O secretário-geral do PPD/PSD Madeira, que ainda não tem nem candidata, nem lugar para as Eleições Europeias, acha que Paulo Cafôfo ser ídolo de alguém é um problema”.

“A dúvida que fica é o que diriam se o ídolo político de um madeirense não fosse outro madeirense. Se fosse Mário Soares ou Jorge Sampaio, por exemplo, seria porque a candidata do PS era uma anti-autonomista, vendida aos cubanos do Continente; se fosse Barack Obama ou tantos outros, seria por não conhecer a Madeira e o país”, reagiu ao post de José Prada esta tarde usou a sua página do facebook para desvalorizar as declarações da candidata socialista.

“Isto de ser ídolo afinal é fácil. Há quem seja ídolo pela obra que fez, pela mensagem que transmite, pelas multidões que arrasta, pelo que diariamente faz. Há também quem o seja pelo talento, pela criatividade ou mesmo pelo dom que a dada altura descobre. E há quem passe a ser ídolo por coisa nenhuma ah ah ah”, comentou o dirigente do PSD-M que criticou ainda o discurso e a tentativa de “colocar no pedestal alguém [Cafôfo] que nunca lá esteve. A não ser em bicos de pé”, ripostou.

“Estranho ou não, deixa muito a desejar. Efectivamente só a quem lhe falta mundo lhe sai uma coisa destas ou então, se acham que é destes ídolos que a Madeira e os madeirenses precisam, estamos conversados”, rematou o advogado e parlamentar.

Da sede da Rua da Alfândega, Vieira atira com duas questões: “Os mesmos que têm como ídolos Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque, em quem votam há mais de 40 anos, a darem lições sobre ídolos e política? Gente que nunca fez vida fora da Madeira a falar sobre conhecer mundo?”

E em jeito de remate final, concluiu: “José, quando tiveres candidata e lugar, entra no debate sobre as Eleições Europeias. Até lá, trabalha... dentro do PSD. Pela Madeira. Pelo menos uma vez. Força!”