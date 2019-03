João Lemos Batista lança livro ‘Porto Santo – Um Paraíso no Atlântico’

O professor João Lemos Batista deu, a partir desta segunda-feira, o seu contributo à literatura e cultura do Porto Santo através da apresentação e lançamento da obra ‘Porto Santo – Um Paraíso no Atlântico – produtos e Recursos Turísticos’, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

Lemos Batista disse ao DIÁRIO que o livro está relacionado com “as características que a ilha tem e que apresenta, nomeadamente de ordem natural, mas também com o próprio património”.

“Apesar do Porto Santo ter 42 quilómetros quadrados e de ser uma ilha pequena tem uma riqueza patrimonial enorme, sendo mesmo extraordinária. Felizmente que grande parte desses elementos vão ao fim ao cabo definir os produtos e recursos turísticos, sendo que a maior parte deles estão em bom estado” disse o autor da publicação.

João Lemos Batista disse ainda que isto significa que das várias ilhas do Atlântico é raro encontrar, numa ilha um património tão vasto e num estado de conservação como o Porto Santo”.

No entender do autor “não encontramos mais nenhuma ilha no Atlântico como esta, por isso mesmo, é que é o paraíso no Atlântico”.