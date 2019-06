Jersey comemora Dia de Portugal com actuação da fadista madeirense Sofia Ferreira

A comunidade portuguesa de Jersey comemora, hoje, o Dia de Portugal no salão nobre da Câmara de St. Helier. Este evento conta com a presença do Mayor da cidade entre outras entidades públicas da Ilha do Canal.

Um dos momentos altos desta noite é actuação do grupo de fados vindo directamente da Ilha da Madeira, falamos do ‘Fado das Quinas’ e a fadista madeirense Sofia Ferreira.

João Carlos Nunes disse ao Diário que será servido o vinho de Madeira honra entre outras iguarias portuguesas afim de divulgar a cultura e a gastronomia portuguesa junto das entidades locais e junto da comunidade de Jersey.

