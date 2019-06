Jerónimo de Sousa em sessão pública no Funchal

O Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participará no Funchal, no próximo sábado, dia 15 de Junho, às 16 horas, numa Sessão Pública, que se realiza no Centro Cívico de Santo António.

A iniciativa política que está agendada para o próximo fim de semana na Região Autónoma da Madeira integra-se na dinâmica de trabalho da CDU com o objectivo de defender para o País uma alternativa política. Neste quadro de iniciativa política tanto para a Região, como para o País, justifica-se alargar a consciência da importância do apoio à CDU e, com ele, o apoio mais amplo para defender o povo e o País.

A participação de Jerónimo de Sousa na iniciativa pública a realizar no Funchal marcará uma nova etapa de trabalho da CDU concentrada na ideia de ‘Mais força à CDU’, e desta forma colocar a Região e o País no caminho do desenvolvimento económico e do progresso social e da afirmação da soberania nacional, na elevação das condições de vida, no investimento público, e na afirmação do regime democrático e dos valores de Abril.