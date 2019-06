Jardim dos Sabores está de volta ao Lido entre os dias 19 e 23 de Junho

Esta manhã foi apresentando o VI Jardim dos Sabores, que vai decorrer entre os dias 19 e 23 de Junho, das 18 às 24 horas, nos Jardins do Lido, junto à ‘Rosa dos Ventos’.

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), enalteceu, em primeiro lugar, que “é importante reconhecer a qualidade e evolução deste evento que, apesar de se realizar num mês festivo, dos Santos Populares, continua a merecer muita adesão, o que atesta a sua qualidade, num cartaz que associa a gastronomia, um dos patrimónios da nossa ilha, à componente artístico-cultural, com prioridade aos talentos madeirenses”.

O autarca disse ainda que “em segundo lugar, é necessário salientar a cooperação como um dos valores da iniciativa e uma das imagens de marca do município do Funchal”, pelo que reconhece o papel essencial das Juntas de Freguesia para o efeito, dada a sua proximidade à população.

“Temos vindo a reforçar as competências das Juntas no Funchal, por via dos acordos de execução, transferindo mais recursos financeiros que permitem desenvolver mais e melhores iniciativas sociais, culturais e desportivas, e o Jardim dos Sabores é um belo exemplo de como esta dinâmica funciona”, acrescentou.

Finalmente, a promoção da sustentabilidade ambiental é o outro pilar do projecto. O presidente da CMF explicou que “durante o evento, será proibido o uso de palhinhas e de copos de plástico, pelo que serão disponibilizados copos reutilizáveis”.

“Este é também um momento oportuno para reconhecer o trabalho fundamental da Frente Mar na sensibilização para a não poluição das praias, mas também naquele que é um desígnio deste século, a redução do plástico, através dos seus centros azuis, que também colaborarão neste evento”, sustentou.

Miguel Silva Gouveia felicitou, por fim, a Junta de Freguesia de São Martinho, a Frente Mar e a Vice-Presidente Idalina Perestrelo “por mais esta conjugação de esforços, no sentido de fazer eventos de qualidade no Funchal”, endereçando um convite a todos os madeirenses e turistas “para degustarem o que de melhor a nossa cidade tem para oferecer, num encontro intergeracional gastronómico, artístico e cultural

A Vice-Presidente da CMF Idalina Perestrelo também esteve presente na iniciativa, assim como o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, e o Administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu.