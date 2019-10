IV Maratona Internacional da Madeira em Patins decorre este domingo no Funchal

O Vereador do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, apresentou esta terça-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a ‘IV Maratona Internacional da Madeira em Patins’, um evento que decorre este domingo, dia 27 de Outubro, no Funchal, com o apoio da Câmara Municipal, contando com um total de 133 atletas federados, mais 35 atletas oriundos do desporto escolar.

O grande destaque desta edição é a presença de uma equipa espanhola, com dois atletas de topo mundial, nomeadamente Áurea Quintana, líder do Circuito Mundial de Maratonas, e Patxi Peula, Medalha de Bronze no Campeonato da Europa de Maratonas. Estará igualmente presente na prova um dos líderes nacionais de Maratonas, nomeadamente Miguel Bravo, sendo este um evento que conta para o Roller Tour e para o Circuito Nacional.

João Pedro Vieira começou por agradecer ao Clube Desportivo e Recreativo Santanense pela organização do evento, sublinhando que “este não é um clube do Funchal, mas tem tido uma participação extraordinária naquele que é o desenvolvimento desportivo do Município. É por isso que a CMF aposta neste evento, a nível logístico e desportivo, e é esse o contributo que procuramos dar a iniciativas como esta, conscientes da mais-valia que representam do ponto de vista social para o Funchal e para a Região, e ainda do ponto de vista da qualificação da oferta, para todos aqueles que nos visitam.”

O autarca destacou, igualmente, o papel da Associação de Patinagem da Madeira “por tudo aquilo que tem feito na promoção desta modalidade na Região” e elogiou o Governo Regional “por ter conjugado este ano o evento com o desporto escolar, dando-lhe uma componente acrescida, que permite que tenhamos não só uma prova competitiva a nível internacional, com estrelas da modalidade, mas também que possamos cumprir o requisito do programa formativo, introduzindo jovens atletas a esta realidade.”

“É desta forma que afirmamos a nossa política desportiva, ao apoiar os clubes, as associações, os eventos e as organizações como esta, cumprindo a nossa função social, e promovendo eventos de qualidade para os nossos jovens e para a restante população, com uma vertente competitiva, através da internacionalização, e dinamizando toda a Baixa do Funchal e a Região. Estas sinergias têm trazido benefícios claros para todos, e convido os madeirenses a que venham assistir a este evento, com desporto espectacular e de grande qualidade.”