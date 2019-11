ISAL celebra protocolo com Universidade espanhola

O ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas celebrou recentemente um protocolo com a Universidade Internacional Hospitality and Management School Espana Golden Hill, em Valência, Espanha, com vista a uma cooperação institucional, educativa e pedagógica entre as Universidades. Os objectivos passam por dotar a instituição académica com mais e melhor investigação cientifica através do desenvolvimento de intercâmbio de docente e alunos, sobretudo na vertente de estágios curriculares.

Esta parceria vai permitir que os alunos façam práctica simulada em Hotéis espanhóis, por um período mínimo de três meses, com direito a bolsa. São hotéis que funcionam como ‘Hotéis escola’ ou ‘Hotéis de Aplicação’ da Universidade Internacional Hospitality and Management School Espana Golden Hill, à semelhança do que existe na Suíça.

Desta forma, os alunos do ISAL beneficiarão de um ambiente de ensino similar ao modelo Suíço de practica laboratorial, por forma a aprofundarem os conhecimentos obtidos nas Unidades Curriculares dos seus cursos.

Esta cooperação surge na sequência do programa de modernização e internacionalização dos cursos superiores do ISAL, nomeadamente os Cursos Superiores de Turismo e de Organização e Gestão Hoteleira criados em 1989 que têm sido sucessivamente objecto de reestruturação, com vista a aproximá-los das necessidades do mercado, dotando os alunos de nova competências nas áreas.