ISAL apresenta programa de intervenção junto da população

No âmbito do desenvolvimento de políticas sociais e responsabilidade social, o Instituto Superior de Administração e Línguas ISAL apresenta o ‘ISAL Outdoor’ com intuito de intervir de forma activa na sociedade. Através deste programa, a instituição de ensino disponibiliza um conjunto de palestras com conteúdos e temáticas adequadas a vários públicos.

As palestras que o ISAL se predispõe a ministrar têm um formato informal e de proximidade, sendo os conteúdos transmitidos de forma dinâmica, intercalando os conteúdos teóricos com exemplos/exercícios práticos. Para o ano lectivo de 2018/2019 definiu cinco palestras com temas dentro da sua área de actuação: instrumentos estratégicos de gestão, liderança e gestão de recursos humanos, juros, marketing e rendimentos empresariais. “Pretende-se assim contribuir para a sociedade, estimulando o gosto pela aquisição de novos saberes e incentivando as pessoas a valorizar-se pelo conhecimento”.

Hoje em colaboração com o Polo de Emprego da Casa do Povo de Santa Cruz, foi ministrada a palestra denominada ‘Rendimentos Empresarias e Profissionais (Categoria B)’, e contou com a presença de cerca de 15 participantes. Para a semana já está agendada uma palestra em conjunto com o Polo de Emprego da Casa do Povo da Camacha como tema ‘Instrumentos Estratégicos de Gestão (Análise SWOT)’.