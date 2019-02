ISAL anuncia projecto ‘Wikimedia in University’ sobre Educação e Turismo na Madeira

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) anunciou, hoje, o inicio de um projecto de colaboração com o Wikimedia Portugal, o qual será o primeiro projecto ‘Wikimedia in University’ em grande escala em Portugal, sobre Educação e Turismo na Madeira.

De acordo com a informação disponibilizada pela própria Wikimedia, a Fundação Wikimedia é uma entidade filantrópica, dedicada a incentivar a produção, desenvolvimento e distribuição de conteúdo livre e multilíngue e a disponibilizar ao público, integralmente, esses projectos baseados em wiki de forma totalmente livre.

Com intuito de desenvolver e contribuir para o Turismo da Região o ISAL e o Wikimedia Portugal, num projecto inédito e único na Região e em Portugal, irão estabelecer uma parceria de desenvolvimento de conteúdos fidedignos e autuais para esta plataforma assente em quatro áreas de interesse: Turismo, Património, História e Línguas. O desafio terá inicio com o desenvolvimento de conteúdos sobre as freguesias da Região.

O projecto está a ser apresentado de forma faseada a toda a comunidade ISAL, tendo sido ontem o primeiro dia dedicado a docentes, no próximo dia 1 de Março, pelas 19h, no auditório do ISAL, será apresentado aos alunos e mais tarde com data a definir será formalizado um protoloco de cooperação entre as duas entidades.