Ireneu Barreto assiste à atribuição da Medalha de Mérito a D. Tolentino

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto assiste, amanhã, dia 23 de Dezembro, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da RAM, ao Ato Solene de Atribuição da Medalha de Mérito da RAM a Sua Eminência o Cardeal Dom José Tolentino Mendonça.

A Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira é atribuída pela Assembleia Legislativa às “entidades singulares ou colectivas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em vida ou a título póstumo, que tenham prestado assinaláveis serviços à região ou que por qualquer motivo a região entenda dever distinguir”.

A distinção já foi atribuída ao bispo Francisco Santana (1982), ao fundador do PSD Francisco Sá Carneiro (1982), ao primeiro presidente do Governo Regional, Jaime Ornelas Camacho (2001), ao 1.º presidente da Assembleia da Madeira, Emanuel Rodrigues (2001), a Cristiano Ronaldo (2014) e ao anterior presidente do executivo do arquipélago, Alberto João Jardim (2018).

D. Tolentino está de regresso à terra Natal onde, além da recepção da Medalha de Mérito da RAM, irá participar, amanhã, no ato de descerramento a placa identificativa da Rua Cardeal Dom Tolentino Mendonça (actual Rua do Leiria), situada no coração da cidade de Machico, de onde o cardeal é natural.

De realçar ainda que José Tolentino Mendonça foi a personalidade portuguesa escolhida como presidente da comissão organizadora das comemorações do Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, que no próximo ano decorrerão na Madeira.