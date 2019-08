IPSS da Madeira receberam 23 milhões de euros em 2018

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O Instituto da Segurança Social da Madeira canalizou, no ano passado, 23 milhões de euros a 65 de um total de 75 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, onde pode constatar que no tempo do mandato do actual Governo o valor dos apoios tem sido tendencialmente crescente desde 2015.

Já como grande mancha fotográfica surge o Marítimo, que perdeu ontem por 3-1, na Vila das Aves. A arbitragem de Jorge Sousa foi contestada pela validação, através do VAR, de uma grande penalidade. Quanto ao Nacional da Madeira, os alvinegros empataram (1-1) no Estádio do Mar frente ao Leixões.

Outro motivo de destaque na primeira página prende-se com a quebra nas reservas de água. Choveu menos 30% e as lagoas de armazenamento estão pela metade da capacidade útil.

E por falar em água há normas internacionais que impõem acessórios obrigatórios nas balsas. Os sete pescadores do atuneiro afundado estiveram à deriva e à fome numa jangada sem condições, mas a legislação obriga a que as balsas tenham comida, água e primeiros socorros. Nesse sentido, a Capitania prossegue com o inquérito anunciado no sábado.

No campo cultural saiba ainda que a dupla portuguesa ‘Friday Boyz’ animará as Festas da Ponta do Sol.

