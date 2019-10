IOMT irá oferecer cirurgia de catarata a 10 doentes

Para assinalar o Dia Mundial da Visão, que se comemora a 10 de Outubro, o Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT) decidiu assegurar a realização de 10 cirurgias de catarata gratuitas “de maneira a proporcionar uma maior qualidade de vida a pessoas que enfrentam problemas oftalmológicos e não têm capacidade financeira para resolvê-los”, revela uma nota do Instituto hoje enviada à redacção.

Dos 10 doentes, 8 haviam sido examinados ao ano passado gratuitamente, no âmbito da primeira acção solidária promovida pelo IOMT, e os restantes 2 doentes foram observados na acção realizada este ano nos dias 3 e 4 de Outubro.

De forma a materializar este objectivo, foi realizada uma parceria com a Clínica da Sé, que permite aos clínicos a concretização deste propósito solidário. Os óculos, a serem necessários após a cirurgia, serão disponibilizados pelo Alberto Oculista, outro parceiro desta acção.

A iniciativa será realizada no dia 6 deste mês.

Recorde-se que o IOMT abriu há dois anos e, além de garantir ao utente que “este possa ser diagnosticado e tratado no mesmo dia”, encara como “prioritária” a realização periódica de iniciativas de carácter social.

A catarata é a principal causa de perda reversível de visão no mundo. Esta doença consiste na perda de transparência do cristalino, a lente natural do olho que permite o foco da imagem a várias distâncias. Apesar de poder afectar indivíduos de todas as idades, a grande maioria das pessoas com mais de 60 anos sofrem desta patologia. A cirurgia é a única maneira de resolver o problema e consiste na remoção da catarata (lente natural opacificada) e implante de uma lente artificial para substituir a mesma.