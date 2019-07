Interrogatórios do processo do caso da árvore do Monte só depois das eleições Regionais

A juíza de instrução já marcou as datas dos primeiros interrogatórios do caso da árvore do Monte, para 4 e 11 de Outubro.

Serão ouvidos Idalina Perestrelo, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, e Francisco Andrade, chefe de Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos.

Nesta fase do processo, a juíza vai decidir se e quem vai a julgamento.

Recorde-se que o acidente deu-se a 15 de Agosto de 2017, quando uma árvore de grande porte tombou na freguesia do Monte, Funchal. No local, morreram dez pessoas; no hospital, perderam a vida mais três pessoas, incluindo uma criança e uma mulher, que não resistiram aos ferimentos.