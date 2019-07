Infracções laborais aumentam na Madeira

No 1.º semestre deste ano houve mais 27% de processos de contra-ordenação instaurados pela Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva. É este o assunto que faz manchete esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO.

A imagem grande da capa ilustra outro dos temas fortes da edição: “Fraudes nos reembolsos rendem duas detenções”. Saiba que a PJ apanha cinco envolvidos em burlas e falsificações do subsídio social de mobilidade aérea na Madeira e revela que o Estado foi lesado em “centenas de milhares de euros”. E isto aconteceu no dia em que o novo modelo de apoio às viagens foi aprovado na Assembleia da República.

Na parte inferior da capa há três outros destaques, a começar pela notícia que “Golfe do Santo da Serra recebe 1,6 milhões de euros - Governo Regional atribui hoje verba que se destina à reparação do sistema de rega do campo”.

“João Carlos Abreu critica Director de Museus” é outra das chamadas de capa.

Finalmente, saiba que a “Justiça resolve 93 mil processos em 5 anos”.

