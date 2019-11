Iluminações e ornamentações de Natal no Porto Moniz custam 31 mil euros

As ornamentações e iluminação de Natal de fim do ano - 2019/2020 - vão custar 31 mil euros aos cofres municipais.

Uma vez mais, o contrato para prestar tais serviços à autarquia do Porto Moniz foi adjudicado à empresa Joel Louro Abreu, Unipessoal.

O contrato foi assinado, na passada segunda-feira, por Emanuel Câmara, em representação do Município, e por Joel Louro Abreu, em representação do prestador do serviço.