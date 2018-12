Iluminação de Natal inaugurada este domingo no Porto Santo

Este domingo, pelas 19 horas, realiza-se a abertura da iluminação de Natal do Porto Santo, no Largo do Edifício de Serviços Públicos.

O evento contará com a presença do Coro Infanto-Juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo e a iluminação será inaugurada pelo executivo da Câmara Municipal, acompanhado pela presidente da Assembleia Municipal. A iluminação de Natal resulta da articulação entre a Câmara Municipal do Porto Santo e do Governo Regional, nomeadamente a Secretaria Regional do Turismo e Cultura. Um dos destaques é a colocação de duas árvores de Natal com 15 metros de altura, junto ao edifício do Município, onde se encontra a aldeia Natal.

Por seu, turno, as escolas do concelho apresentarão os autos de Natal, típicos desta altura, no Largo do Pelourinho, no dia 12, pelas 16h30 (Externato Nossa Senhora da Conceição) e no dia seguinte, pelas 15h30 (EB1/PE e Creche do Porto Santo). No dia 16 de Dezembro, pelas 15h30, o Grupo de Teatro Amador da ACES apresentará um teatro “e o meu presente de natal”, que marca a Chegada do Pai Natal ao Porto Santo, junto ao Largo do Edifício de Serviços Públicos.

O tradicional espectáculo de Natal realiza-se no dia 20 de Dezembro, pelas 21 horas, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos. Todos os interessados devem adquirir gratuitamente o seu bilhete no Gabinete da Cultura da CMPS, sendo limitado à lotação daquela sala.

Mais perto do Natal, nos dias 21 e 22, realiza-se o tradicional Mercadinho de Natal 2018, no centro da cidade, a partir das 20h30, com actuações da Banda Musical da Casa do Povo de N.ª Sr.ª da Piedade, do Ensemble de Acordeões do Conservatório da Escolas das Artes da Madeira e com Décio Sousa. No dia 22, pelas 19 horas realiza-se a VI volta à cidade, denominada Corrida Eduardo Faustino, com apoio do BRGYM e a animação da noite contará com o Coro Infanto-Juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo, às 21 horas e com o Grupo de Folclore, pelas 22 horas. O dia encerra com a actuação do Move & Dance BR Gym, às 22:30, com Carina Teixeira, às 23 horas e com o Grupo de Despique do Porto Santo às 00 horas.

Por fim, o município preparou um espectáculo de Fim de Ano com Sónia Soares, que se realiza às 23h30, no Largo das Palmeiras. Destacamos ainda que o fogo-de-artifício que marca a entrada em 2019 realiza-se em dois pontos distintos, na Portela e no Cais Velho no centro da cidade.

As festividades de Natal terminam em Janeiro, com o Cantar dos Reis, no dia 5 de Janeiro 2019, pelas 22 horas e ainda com a comemoração do Dia de Santo Amaro, no dia 15, a partir das 14 horas, no edifício de serviços públicos. Ambos os eventos contam com a tradicional participação de diversos grupos locais.