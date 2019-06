II Colóquio de Estatística Regional realiza-se a 15 de Julho

Realiza-se, no próximo dia 15 de Julho, pelas 14h15, a sessão de abertura do II Colóquio de Estatística Regional, evento que decorrerá no Centro de Estudos de História do Atlântico – Professor Alberto Vieirao O evento será presidido pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), onde vai apresentar três novos estudos estatísticos: aquisição de imóveis na Região por não residentes para o período 2012-2017, uma caraterização sobre a indústria extractiva local e ainda a avaliação do peso na economia do sector agroalimentar.

Este colóquio, terá como pano de fundo a economia regional, nacional e europeia. Assim, além das apresentações da DREM a cargo do respectivo Director Regional, Paulo Baptista Vieira, o homólogo do Serviço Regional de Estatística dos Açores, Augusto Elavai, falará sobre a economia açoriana, enquanto um responsável do Instituto Canário de Estatística, debruçar-se-á sobre indicadores de conjuntura da economia canária.

Carlos Coimbra, vogal do Conselho Directivo do INE e professor universitário no ISCTE, e António Rua, economista no Banco de Portugal e professor da Nova SBE abordarão tópicos da economia nacional. João Miguel Leal, perito nacional destacado do Ministério das Finanças na Dirceção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia falará sobre as previsões mais recentes para a economia europeia.

Os interessados em assistir a este II Colóquio de Estatística Regional deverão inscrever-se no através do endereço https://estatistica.madeira.gov.pt, no qual poderão também consultar o programa detalhado.