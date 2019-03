Idalino Vasconcelos extremamente agradado com os investimentos realizados no Porto Santo

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, acompanhou a visita do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, onde foi inaugurado o Centro de Diálise, no Centro de Saúde do Porto Santo, um investimento superior a 350 mil euros, que assegura oito postos de diálise, para os doentes do Porto Santo e também para os que nos visitam.

O edil visitou a primeira fase das obras da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, ao lado do Governo Regional, onde testemunhou a excelência e a qualidade de parte da obra que já está concluída. Acompanhado pela Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, a Presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim e os vereadores da Câmara, Pedro Freitas e José António Castro, os autarcas visitaram o novíssimo Corpo 3, o campo de jogos e o pavilhão gimnodesportivo, e ficaram visivelmente satisfeitos com a qualidade final da obra, que vem comprovar a excelente aposta neste investimento de 5,8M€, na área da Educação. A partir do dia 7 de Março, os alunos já irão utilizar este espaço totalmente renovado, nomeadamente, o bloco 3, para a actividade lectiva. O Presidente do Governo referiu ao edil que a Escola estará concluída no próximo verão.

A fechar a visita do Governo Regional, Idalino Vasconcelos visitou o quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, onde foi entregue à corporação local um compressor, que assegura autonomia e põe termo ao envio de garrafas de ar comprimido para o Funchal, fundamental, para o exercício das funções daquela força.

O Presidente da Câmara Municipal fez questão de agradecer ao Presidente do Governo, em nome do povo do Porto Santo, os investimentos agora realizados, na área da Saúde, Educação e Protecção Civil, que vêm dotar a ilha com mais e melhores equipamentos, para melhor responder às necessidades da população.