Idalina Perestrelo sensibiliza para maior eficiência energética

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, marcou presença, esta manhã, numa acção de sensibilização sobre eficiência energética com a colaboração da Agência Regional da energia e Ambiente da Madeira e no âmbito do Pacto dos Autarcas, ao qual o Município aderiu em 2011.

Idalina Perestrelo explicou que esta acção “tem enquadramento no nosso Plano de Acção para a Energia Sustentável, permitindo esclarecer e informar para a necessidade da implementação de procedimentos de melhoria da eficiência energética. O intuito é reforçar a importância na aposta nas energias renováveis, na mobilidade eléctrica, tendo como objectivo final, a redução das emissões de dióxido de carbono e a diminuição do consumo de energia de origem fóssil, mitigando desta forma, os eventuais fenómenos extremos cada vez mais frequentes e de maior dimensão”.

A vice-presidente recordou os compromissos que o Município aderiu” para reduzir emissões de dióxido de carbono, em 20% até 2020 e em 40% até 2030, através da iniciativa Europeia – Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. Todas as medidas e investimentos que são feitos em prol da eficiência energética não só reflectem uma preocupação com as questões ecológicas, mas também, e não de menor importância, é uma prioridade na estrutura de custos da autarquia”.

Idalina Perestrelo apelou, por fim, à colaboração de todos para “evitar desperdícios, ter hábitos de consumo mais responsáveis e utilizar racionalmente a energia, pois só assim atingiremos os objectivos e as metas a que nos propusemos”.