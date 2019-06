Idalina Perestrelo regressa a Vice-presidente da CMF e Rúben Abreu estreia-se como vereador

Idalina Perestrelo regressa às funções de Vice-presidente da CMF, na sequência da saída de Paulo Cafôfo da presidência e a ascensão de Miguel Silva Gouveia ao topo da hierarquia do governo do Município do Funchal. Pela mesma razão, por vagar um vereador eleito pela lista da coligação Confiança, Rúben Abreu estreia-se como vereador.

Idalina Perestrelo foi vice-presidente de Paulo Cafôfo, no primeiro mandato (2013/2017), após a saída dos vereadores Gil Canha e Edgar Marques da Silva. Nessa altura, o apoio de Idalina Perestrelo foi essencial à sobrevivência política de Paulo Cafôfo. Os dois viriam a estar envolvidos no processo, que ainda decorre, relacionados com a queda de uma árvore durante o arraial do Monte, em 2017, que matou 13 pessoas.

Rúben Abreu, como o novo presidente Miguel Silva Gouveia, é quadro da Empresa de Electricidade da Madeira.

Numa nota disponibilizada pela autarquia, é dito que o novo vereador “nasceu no Funchal em 1977. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores em 2001 pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa”.

“Iniciou a sua actividade profissional em 2001 como Engenheiro Eletrotécnico nos Serviços de Distribuição de Energia Elétrica do Funchal na Empresa de Eletricidade da Madeira. Em 2003 torna-se responsável pela manutenção curativa de toda a cablagem subterrânea da EEM. Em 2007, na mesma empresa, assume a gestão da rede de distribuição em média e baixa tensão de toda a zona Oeste da Região Autónoma da Madeira, onde se contam os concelhos de Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, função que assumia actualmente.”

Rúben Abreu vai assumir o pelouro das Infra-estruturas e Equipamentos e a ‘Águas do Funchal’. A cargo do novo vereador vão ficar, por exemplo, as obras públicas e o saneamento.

Rúben Abreu não constou da lista de efectivos apresentada pelo coligação Confiança. Nesses lugares, após João Pedro Vieira, constaram: Sandra Machado, Thierry dos Santos, Rita Mendonça, Trindade Silva e Luísa Paolinelli.

A posse do nove vereador deve acontecer amanhã.