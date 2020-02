Foi hoje apresentado na Câmara Municipal do Funchal, os resultados do projecto de investigação nacional PlasticGlobal, que envolve equipas do Porto, Lisboa e da Madeira.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Autarquia , com o pelouro da Ciência frisou que este é um problema de todos e este projecto surge para “dar-nos mais experiência, pois é preciso conhecer e investigar para podermos agir, para que depois seja possível tomar as medidas mais adequadas na luta por esta causa, que infelizmente está a devastar o nosso ecossistema marinho, e consequentemente, a prejudicar a nossa saúde”.

O uso excessivo de plásticos tem sido uma das preocupações da Câmara Municipal do Funchal por ser uma “questão de interesse público”. Como tal, frisou a vice-presidente, “lançamos no ano passado, uma Estratégia Municipal de Combate à Poluição provocada pelo Plástico descartável, na qual definimos 10 grandes medidas orientadoras no que diz respeito à diminuição do uso do plástico no concelho”.

Durante a sessão foram apresentados os resultados deste projecto, que foi dividido em duas fases. A primeira teve como objetivo documentar os microplásticos e contaminantes associados na água, sedimentos e biota de três tipos de ecossistemas, no mar profundo na Madeira, noutros pontos da área costeira portuguesa e ainda na área estuarina, que compreende o estuário do rio Minho, incluído na rede Natura 2000.

Na segunda parte do projecto, as equipas de investigação do Funchal, Lisboa e Porto trataram os dados experimentais em apoio a modelos que representam a transferência de contaminantes selecionados através de redes alimentares.

Esta foi uma parceria entre o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o MARE-Madeira e o IMAR–Madeira, através da Estação de Biologia Marinha do Funchal, que integra o Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Câmara Municipal do Funchal.