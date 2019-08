Humberto Vasconcelos vai receber pescadores no Funchal

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, vai receber os sete pescadores que estavam desaparecidos desde quarta-feira, na Marina do Funchal.

O governante encontra-se no Porto Santo e viaja no próximo voo da Binter, às 18h30, com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que a chegada dos pescadores, que foram hoje encontrado vivos, está prevista para as 20 horas.