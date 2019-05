Hospital Nélio Mendonça recebe amanhã II Fórum de Psico-oncologia

Arranca amanhã, dia 23 de Maio, o II Fórum de Psico-oncologia. Uma iniciativa do Serviço de Psiquiatria, da Unidade de Psicologia e do Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM, em parceria com o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O evento, com a duração de dois dias, tem como principal objectivo promover o debate e a reflexão entre os profissionais de saúde, familiares e doentes oncológicos e destina-se a médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, estudantes da área da Saúde, familiares, doentes oncológicos, entre outros.

A entrada é livre, mediante inscrição prévia que pode ser efectuada aqui.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, irá preside à cerimónia de abertura, pelas 9 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O primeiro bloco, ‘Comunicação em Saúde – da necessidade à competência – e os aspectos organizacionais do Serviço e das Equipas’ conta com a moderação de Fernando Aveiro e com a intervenção da psiquiatra do IPO do Porto, Susana Sousa Almeida. A segunda parte, ‘Cuidar de Si e do Outro – Necessidades e Estratégias Protectoras’, é moderada pelo psicólogo Carlos Mendonça e a apresentaçãoda psicóloga do IPO de Lisboa, Cristina Nave.

Já depois do almoço, serão abordados os temas: ‘Co-responsabilidade; Alerta às famílias para a importância de dar espaço ao familiar/doente; Foco (para doente, família a até profissionais) no acompanhar e estar presente mais do que na cura ou desfecho da situação de doença’. Depois, há ainda uma mesa de debate moderada pela médica Eduarda Freitas e convidados ainda a confirmar. Para fechar o primeiro dia do fórum, o último bloco é dirigido por Marla Vieira sob o título ‘Partilhas da Vida’.

No dia seguinte, 24 de Maio, a iniciativa continua com o worskhop ‘Comunicação de Más Notícias’ pensado para profissionais do Serviço de Hemato-Oncologia. Para esta iniciativa, as inscrições são limitadas.