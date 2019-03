Horários do Funchal pede intervenção da CMF para minimizar constrangimentos devido ao trânsito

Face ao congestionamento de trânsito hoje, no Funchal, em virtude do encerramento da Rua do Carmo, a Horários do Funchal (HF) tem registado atrasos nas suas carreiras devido ao difícil fluxo de trânsito que se tem verificado, principalmente ao longo da Rua 5 de Outubro e da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

“Apesar de alheia a esta situação, a Horários do Funchal solicita a pronta intervenção da respectiva Câmara para minimizar estes constrangimentos, bem como pede a compreensão a todos os utilizadores dos transportes públicos por estes incómodos que lhes estão a ser causados”, diz através de um comunicado de imprensa.

Refere que, da parte da Horários do Funchal, vão continuar a procurar minimizar os efeitos que as alterações introduzidas estejam a causar ao normal funcionamento das carreiras de transportes públicos, por forma a garantir o melhor serviço possível aos seus utilizadores.